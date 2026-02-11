Se acabó la huelga en el Cuarto Puente tras diálogo entre empresa y obreros

El Proyecto Cuarto Puente sobre el Canal volvió a moverse. El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) confirmó que, luego de sentarse a hablar directamente con los trabajadores y escuchar sus reclamos, los frentes de trabajo se reactivaron al 100%.

Las conversaciones se dieron bajo la mirada de MITRADEL, que estuvo pendiente de que todo se manejara dentro de la ley.

Según el consorcio, en la mesa se aclararon dudas y se atendieron inquietudes que tenían los obreros. El CPCP aseguró que el diálogo fue clave para destrabar la situación y que su actuación se mantiene dentro de la legislación laboral panameña, respetando las convenciones colectivas y los derechos fundamentales, incluida la libertad sindical.

La empresa también destacó el rol del Ministerio de Trabajo como garante de la estabilidad laboral y del cumplimiento de las normas. Señalan que ese acompañamiento ayudó a que las labores regresaran a la normalidad, sin más tensión en el proyecto.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es considerado una obra estratégica para el país. Impacta directamente en la movilidad, el desarrollo económico y la competitividad nacional.

El consorcio reiteró su compromiso con Panamá y con la mano de obra panameña, a la que calificó como pieza clave para sacar adelante la obra.

Por ahora, los trabajos siguen su curso normal. El CPCP aseguró que mantendrá un ambiente de respeto y cooperación para garantizar que el proyecto avance sin tropiezos y cumpla con lo esperado por el país.