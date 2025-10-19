Desarrollan jornadas de limpieza a orillas de carretera y cunetas en Colón

Una jornada de limpieza y desmonte de cunetas realizó personal de la Dirección regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la carretera de la Costa Abajo de Colón y en el sector del Redondel de los Cuatro Altos en el distrito de Colón.

Estas labores ayudan a el buen drenaje de las aguas pluviales y garantizar la seguridad de los conductores de la vía.

Las cuadrillas del MOP ejecutan labores de limpieza en la comunidad de Palmas Bellas, en el distrito de Costa Abajo de Colón, donde se retiraron maleza, sedimentos y desechos acumulados en las cunetas, que obstaculizan el libre flujo del agua.



De la misma manera, se desarrollaron trabajos de desmonte a la altura del redondel de Cuatro Alto, como parte de las acciones preventivas para evitar inundaciones y preservar las condiciones de las vías durante la temporada lluviosa.



Patricio Pimentel, de 37 años de edad, conductor de acarreo consideró que estas limpiezas deben hacerse de manera regular para evitar accidentes con la maleza que tapa la visibilidad.

Asimismo Zuleika Maxwell, de 42 años de edad, conductora de colegial dijo que también las personas deben contribuir con no arrojar desechos a los desagües y evitar inundaciones.