Nacional - 02/1/26 - 09:38 AM

Desde la Asamblea Nacional en Vivo

Por: Redacción / Crítica -

Este viernes, 2 de enero de 2026, a las 7:00 a.m., el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentará a la nación su informe anual de rendición de cuentas desde la Asamblea Nacional de Diputados. Se espera que, en su discurso, Mulino plasme los desafíos afrontados por su administración tras un año y medio desde que asumió la presidencia, así como una recopilación de logros, avances y proyectos para este año. Mañana también se efectuará la instalación de la segunda legislatura del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

