Nacional - 02/1/26 - 09:49 AM

Habrá agua potable durante el Desfile de las Mil Polleras

El 5 de enero empezarán a trabajar con las líneas de conducción que van desde La Villa de Los Santos hasta Las Tablas.

 

Por: Redacción/ Crítica -

Todo estará listo en Las Tablas en materia de dotación de agua potable para el 17 de enero, fecha en la que se llevará a cabo el Desfile de las Mil Polleras, así lo manifestó el director del Idaan, Rutilio Villareal.

El funcionario detalló que “la planta potabilizadora Rufina Alfaro ya está saneada, está limpia, se desinfectó.

Dijo que desde el 5 de enero empezarán a trabajar con las líneas de conducción que van desde La Villa de Los Santos hasta Las Tablas.

Villarreal explicó que "para el próximo 9 de enero se estará desinfectando en Guararé y de ahí seguirán los trabajos hasta llegar al área de La Villa de Los Santos”.

También se ejecutarán trabajos en la potabilizadora de Chitré Roberto Reyna, recalcó Villareal.

El funcionario aseguró que en este 2026 se ejecutarán varios proyectos, entre ellos la potabilizadora de Arraiján.

En los próximos días, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) retomará los trabajos en Sabanitas de Colón.

Sobre nuevas inversiones, Villareal manifestó que se tiene proyectada la planta de Barú que será totalmente nueva, cuya inversión aproximada será de unos $75 millones.

También se invertirá en el alcantarillado de Penonomé.

Se tiene planificada además la recuperación de varias infraestructuras que son indispensables para la dotación de agua potable, sentenció Villarreal.
 

