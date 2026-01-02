Camacho: “Aquí no faltan leyes, falta gente seria”

El diputado Luis Eduardo Camacho afirmó que el problema no es que falten leyes, el problema es que no se cumplen y que las instituciones están llenas de gente que no responde.

Camacho afirmó que más de la mitad de los panameños, 51%, siente que no hace falta inventar más normas para combatir la corrupción. Lo que hace falta es aplicarlas de verdad. Sin miedo y sin favores.

Para ek diputado, mientras el Ministerio Público y partes del Órgano Judicial no se limpien por dentro, la crisis de la justicia va a seguir igual, con o sin nuevas leyes.

El diputado dijo que hay funcionarios que le han hecho daño al sistema y que mientras sigan ahí, nada va a cambiar. Que la justicia no puede depender de quién eres, ni de cómo te llamas, sino de lo que dice el expediente. Así de simple.

También puso el dedo en la llaga del problema que golpea todos los días a la gente: el desempleo. Recordó que el país sigue rondando el 10% de personas sin trabajo, y que mientras no haya empleo, no hay calidad de vida que aguante.

La nueva legislatura tiene que dejar el show político y concentrarse en lo básico: trabajo, crecimiento económico y apoyo real a los más necesitados, dijo.

Le pidió al procurador Luis Gómez. que se enfoque en sanear la institución, porque mientras sigan los mismos vicios y las mismas caras, la desconfianza de la gente va a seguir creciendo.