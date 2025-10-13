Desfiles patrios se mantendrán en el corredor de Colón

Los desfiles patrios en la provincia de Colón se mantendrán en el corredor, como se ha realizado en los últimos años. Esta decisión fue el resultado de la segunda reunión de coordinación del Comité de Festejos Patrios, liderado por el Ministerio de Educación (Meduca).

En un inicio, se había considerado trasladar el desfile a la ciudad de Colón, partiendo desde el colegio José Guardia Vega, pasando por el Paseo Marino y recorriendo la avenida central de la ciudad atlántica. Sin embargo, esta propuesta fue descartada por motivos de seguridad.

Rosa Martínez, directora regional del Meduca en Colón, explicó que, atendiendo las recomendaciones de los estamentos de seguridad, se decidió mantener la ruta tradicional del desfile. Esta comienza en calle 13 Central y se extiende hasta el conocido puente rojo.

Martínez indicó que la idea inicial de regresar el desfile al casco de la ciudad buscaba brindar apoyo a los emprendedores locales, permitiéndoles ofrecer sus productos durante la jornada. No obstante, debido a hechos aislados registrados recientemente en la provincia, se optó por mantener la ubicación actual para preservar el orden y la seguridad.

La funcionaria también informó que se ha dado luz verde a las juntas comunales para realizar desfiles en sus respectivas comunidades. Sin embargo, se estableció como norma que las delegaciones estudiantiles no deben prolongar su participación más allá de las 6:00 p.m.

Además del desfile central en el corredor, las festividades patrias también se celebrarán en los corregimientos de Cristóbal Este, Sabanitas, Puerto Pilón, Escobal, San Juan, Buena Vista y otras áreas del interior de la provincia.

