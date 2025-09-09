Nacional - 09/9/25 - 07:04 PM

Designa a 2 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Gisela del Carmen Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén son los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete aprobó la designación de Gisela del Carmen Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén como nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante las resoluciones 107-25 y 108-25 respectivamente.

Con estas designaciones, Agurto ocupará el cargo en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise Riquelme, cuyo periodo ha vencido. Por su parte, Villalobos integrará la Sala Primera de lo Civil, sustituyendo a la magistrada Ángela Russo Mainieri, también por vencimiento de su periodo.

Agurto, actual magistrada suplente de la Sala Tercera, es egresada de la Universidad Santa María la Antigua y cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad de Tulane, en Luisiana. Ha ejercido funciones como jueza del Tribunal Marítimo, magistrada suplente del Tribunal Superior de Familia, y jueza de juzgados municipales civiles.

Villalobos, abogado litigante egresado de la Universidad de Panamá, posee más de 20 años de experiencia en derecho civil, contratos bancarios y de seguros, propiedad horizontal y recursos de casación. Ha recibido reconocimientos del Colegio Nacional de Abogados, la Asociación Bancaria de Panamá y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) por su trayectoria y aportes en materia jurídica.

Con estas designaciones, el Consejo de Gabinete busca garantizar la continuidad en el trabajo jurisdiccional de la máxima corporación de justicia del país.

 

