Primero fue el presidente de la República y luego el ministro de Salud que hicieron un llamado a la población a mantener las medidas de bioseguridad antes y durante la celebración del Día de la Madres.

Las autoridades están preocupadas ante el aumento de nuevo casos de Covid 19 y el número de fallecidos, al igual de la cifra de pacientes que se encuentra en los hospitales del país

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (MINSA) está evaluando las diferentes recomendaciones y medidas que debe tener en cuenta la población para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19 para la celebración del Día de la Madre y en su momento las dará a conocer.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, explicó que toda la población debe tener en cuenta que cualquier celebración se debe hacer en el marco de la burbuja del hogar.

Toda la población debe tener en cuenta que en otros países los contagios se están generando por encuentros, reuniones o fiestas que se hacen en visitas familiares, dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Añadió que justamente en estas visitas familiares, las personas relajan las medidas de bioseguridad y por eso los contagios. En estos encuentros se genera un exceso de confianza y las personas se quitan la mascarilla, conversan muy cerca, se comparten cubiertos o envases, se piensa que su primo, su tío o su abuelo no están contagiados y por eso el virus se propaga.

Los hospitalizados suman 1,078 y de ellos 930 se encuentran en sala y 148 en Unidades de de Cuidados Intensivos.https://t.co/L8wIPtBMFr — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 27, 2020

Recordó que la burbuja del hogar la integran solamente las personas que residen bajo el mismo techo y que las demás personas, aunque son familia o son amigos muy cercanos, no son parte de la misma burbuja.

El ministro señaló que la mejor manera de demostrarle amor a nuestra madre es evitando que se contagie de la COVID-19.

Recomienda que, al momento de hacer compras, las personas se planifiquen con tiempo, eviten aglomeraciones, hacerlas guardando todas las medidas de bioseguridad, no olvidar la mascarilla, guardar la distancia, llevar su alcohol o gel alcoholado.

El ministro insistió que no podemos bajar la guardia, hay que seguir cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para evitar que el número de contagios siga en aumento.

Al pequeño grupo, sobre todo de jóvenes que insiste en los parkings y otras fiestas, tienen que recordar que todas las actividades festivas están prohibidas en todo el país y que todos tenemos que hacer un aporte para que los equipos de salud que están trabajando intensamente puedan cortar con la transmisión del virus.