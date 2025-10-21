Día de los Difuntos: No habrá ley seca, pero se prohíbe el ruido y actividades bailables

La Alcaldía de Panamá informó que, mediante el Decreto Alcaldicio n.º 11 de 13 de octubre de 2025, se establece la suspensión de emisión de ruido y realización de actividades bailables durante el domingo 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

De acuerdo con el decreto, queda prohibido el uso de cajas de música, sinfonías, instrumentos musicales, orquestas o cualquier otro medio de reproducción de sonido desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. del domingo 2 de noviembre de 2025.

Quienes incumplan esta disposición podrán ser sancionados con multas que van desde los $100 hasta $1,000 dólares, según la gravedad de la falta.

Además, insta a la población a mantener un comportamiento empático, respetuoso y de mucho respeto.

Esta medida tiene como propósito coadyuvar a que las actividades tradicionales, como visitas a cementerios y actos de homenaje a quienes han contribuido al país, se desarrollen en un ambiente de respeto, solemnidad y civismo.

“Este decreto busca preservar la solemnidad de una fecha que representa un profundo valor cultural y espiritual para los panameños, garantizando que las actividades se desarrollen con el debido respeto”, expresó Mayer Mizrachi, alcalde capitalino.