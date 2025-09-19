Nacional - 19/9/25 - 12:00 AM

Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

Por: Redacción -

Una serie de documentos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirman que el diputado Betserai Richards hizo varias visitas a la sede de la institución.

El documento surge luego de que el pasado 14 de septiembre, el ministro José Luis Andrade reveló en el programa Debate Abierto que Richards le pidió que una empresa específica realizara un proyecto de “tapahuecos” en el sector de La Siesta, en Tocumen.

Según registros oficiales de ingresos y salidas, el diputado se presentó en tres ocasiones en los últimos meses, dejando constancia de día, hora y tiempo de estadía.

En los documentos se detallan varias visitas del diputado, algunas breves y otras prolongadas:

• 05 de mayo de 2025: Betserai Richards ingresó a la 1:37 p.m. y se dirigió al Despacho Superior, permaneciendo hasta la 1:57 p.m., 20 minutos, según los registros.

• 02 de julio de 2025: Llegó a la Dirección de Estudios y Diseños a las 9:11 a.m., permaneciendo hasta las 4:00 p.m., lo que revela que permaneció poco más de 7 horas.

• 13 de marzo de 2025: Ingresó a la Dirección de Mantenimiento a las 9:11 a.m., saliendo a las 4:00 p.m.

Según Andrade, el diputado acudió acompañado de un suplente y sugirió directamente la compañía que debía ejecutar los trabajos, propuesta que fue rechazada porque la empresa no cumplía con los requisitos.

Por su parte, Richards negó haber solicitado la contratación de una empresa específica.

