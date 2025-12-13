Nacional - 13/12/25 - 12:53 PM

Director del Cuerpo de Bomberos denuncia suplantación de identidad ante el MP

Tras detectarse el uso indebido de su identidad para difundir mensajes falsos que buscan afectar la imagen de la institución.

 

Por: Redacción/Crítica -

El Director General del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), Coronel Víctor Álvarez, acompañado del Subdirector General, Coronel Gonzalo Chan, y del Teniente Coronel José Batista, Secretario General, así como otros directivos de la institución, acudió a la Fiscalía Metropolitana de Propiedad Intelectual para presentar una denuncia formal tras detectarse el uso indebido de su identidad para difundir mensajes falsos que buscan afectar la imagen de la institución.

Álvarez explicó que este hecho forma parte de una serie de ataques dirigidos a desacreditar los cambios y transformaciones impulsadas en el Cuerpo de Bomberos, los cuales no representan la vocación de servicio ni los valores del personal bomberil.

LEE TAMBIÉN: Nave con bandera panameña es atacada en puerto de Ucrania por un dron militar

“Con poco más de un año de gestión, hemos asumido el compromiso de combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y sanear los procesos internos, y los resultados de este trabajo ya se reflejan en beneficio de la institución y del país, indicó el Director General.

Destacó que estas acciones no provienen de la mayoría del personal y que son los buenos bomberos, con su trabajo diario, quienes sostienen y dignifican la institución. “El Benemérito Cuerpo de Bomberos no es un espacio de confrontación; es una institución noble, histórica y respetada, dedicada a la protección de la vida y la seguridad de la comunidad”, subrayó.

En tanto, advirtió que no se tolerarán agresiones internas ni externas, y que los responsables deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del BCBRP mediante la verdad, el trabajo y la justicia.

