Nacional - 13/12/25 - 01:34 PM

Realizan trabajo para mejorar la circulación de las aguas en época lluviosa

Las autoridades señalaron que estas labores forman parte de un plan continuo de mantenimiento para fortalecer la infraestructura pluvial.

 

Por: Redacción/Crítica

Jornadas de limpieza de tragantes y desagües desarrolla el equipo de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la comunidad José Domingo Espinar en el corregimiento de Cristóbal en Colón, con la finalidad de minimizar inundaciones.

En los últimos días que se han registrado fuertes precipitaciones, se han presentado en varios tramos, dificultando principalmente la libre circulación vehicular.

Esta labor busca primero mejorar el drenaje pluvial y segundo minimizar las inundaciones en la temporada lluviosa.

Durante los trabajos se retiró sedimento, basura y material acumulado que obstruía el flujo del agua, garantizando así un mejor funcionamiento del sistema de drenaje y beneficiando a las familias de este sector.

Las autoridades señalaron que estas labores forman parte de un plan continuo de mantenimiento para fortalecer la infraestructura pluvial y proteger a la comunidad ante eventos de fuertes lluvias.

En esta época lluviosa se han reportado desbordes de ríos y familias afectadas por el ingreso del agua en las casas.

