CSS anuncia pagos de pensiones y bonos especiales el 19 de diciembre

La Caja de Seguro Social informa a todos los pensionados y jubilados de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y Riesgos Profesionales que el pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre de 2025, junto con los bonos especiales de fin de año, se realizará el viernes, 19 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la entidad, no solo se entregará el pago de la quincena regular sino también el bono navideño y el pago pendiente del bono permanente.

Desglose de los pagos

-Bono de B/. 60.00 – Ley 51 de 2005: Todos los pensionados y jubilados de IVM y de Riesgos Profesionales que estén en la planilla de la segunda quincena de diciembre de 2025.

-Bono de B/. 100.00 – Ley 70 de 2011: Los pensionados y jubilados que estén en la planilla de la segunda quincena de diciembre 2025, cuyo monto de su pensión sea mayor de B/. 800.01 hasta B/. 1,500.00, sin exceder los B/. 1,600.00.

Además, este grupo recibirán el bono de B/. 60.00, un Bono de B/. 100.00, tal como lo estipula de Ley 70 del 6 de septiembre de 2011, ya que a esta población de pensionados no se les reconoció el aumento escalonado otorgado según el artículo 4 de la precitada ley.

-Bono de B/. 40.00 – Ley 438 de 2024: Todos los pensionados y jubilados de IVM y de Riesgos Profesionales, vigentes en planilla en la primera quincena de junio de 2024.

No lo reciben quienes entraron en planilla después de esa fecha, destaca la entidad.