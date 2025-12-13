Nave con bandera panameña es atacada en puerto de Ucrania por un dron militar

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó este sábado que una nave de bandera panameña fue atacada con un dron militar mientras se mantenía atracada en el puerto de Odesa, Ucrania.

El Registro de Buques de Panamá, entidad responsable, comunicó que está al tanto y monitoreando el incidente.

LEE TAMBIÉN: CSS anuncia pagos de pensiones y bonos especiales el 19 de diciembre

De acuerdo con la institución, afortunadamente no se registraron heridos.

"La AMP ha activado de inmediato sus protocolos para este tipo de casos, a través de las oficinas pertinentes", añadió la entidad en un comunicado de prensa.