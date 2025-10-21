Nacional - 21/10/25 - 08:00 PM

Domingo Barrios propone salario mínimo histórico de hasta $1,200 mensuales

Con esta propuesta, se pretende transformar empleos de bajo ingreso en trabajos de calidad y bien remunerados.

 

Por: Redaccón / Crítica -

El presidente de la Cruzada Nacional contra la Desigualdad, Domingo Barrios, anunció la presentación de una “Estrategia Nacional de aumento histórico al salario mínimo”, que busca llevarlo hasta $1,200 mensuales.

Según explicó, el plan está basado en un modelo sectorial, geográfico y progresivo, que servirá como herramienta para reactivar la economía nacional

Con esta propuesta, se pretende transformar empleos de bajo ingreso en trabajos de calidad y bien remunerados, fortaleciendo la confianza en la economía panameña.

Para generar confianza, tenemos que confiar primero en nosotros mismos y luego esperar la confianza de los inversionistas extranjeros y locales”, destacó Barrios.

El dirigente subrayó que este incremento impulsará el consumo interno, que considera el verdadero motor del crecimiento económico, y fomentará una mayor cultura de contribución al Estado mediante impuestos como el ITBMS y el Impuesto sobre la Renta.

Si al pueblo le va bien, a todos nos va mejor”, concluyó.

