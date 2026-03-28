Nacional - 28/3/26 - 07:14 PM

Dos mujeres intentaron meter armas y drogas en La Joyita

Tenían paquetes de presunta droga, tres armas de fuego, municiones y otros artículos de ingreso prohibido.

 

Por: Redacción/Crítica -

La Policía Nacional frustra ingreso de armas y drogas en el Centro Penitenciario La Joyita.

Durante un operativo que se desarrolló en Puente del Rey, en las inmediaciones del penal, las autoridades lograron capturar a dos mujeres, de 37 y 29 años.

A las féminas se les decomisaron dos bolsas que contenían paquetes de presunta droga, tres armas de fuego, municiones y otros artículos de ingreso prohibido.

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Además, en una inspección en el área se dio con el hallazgo de una tercera bolsa abandonada, que contenía gran cantidad de artículos ilícitos y prohibidos.

Entre lo decomisado se encuentran 38 paquetes y envoltorios de material vegetal, seis recipientes con polvo blanco y 190 pastillas de colores.

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Además, se encontraron teléfonos celulares, más de 11,000 hojas de papel tipo "feeling" y equipos para tatuar.

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