Dos mujeres intentaron meter armas y drogas en La Joyita

La Policía Nacional frustra ingreso de armas y drogas en el Centro Penitenciario La Joyita.

Durante un operativo que se desarrolló en Puente del Rey, en las inmediaciones del penal, las autoridades lograron capturar a dos mujeres, de 37 y 29 años.

A las féminas se les decomisaron dos bolsas que contenían paquetes de presunta droga, tres armas de fuego, municiones y otros artículos de ingreso prohibido.

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Además, en una inspección en el área se dio con el hallazgo de una tercera bolsa abandonada, que contenía gran cantidad de artículos ilícitos y prohibidos.

Entre lo decomisado se encuentran 38 paquetes y envoltorios de material vegetal, seis recipientes con polvo blanco y 190 pastillas de colores.

Además, se encontraron teléfonos celulares, más de 11,000 hojas de papel tipo "feeling" y equipos para tatuar.