DueÃ±os de restaurantes tratan de sobrevivir. Presentan propuestas al Gobierno

Los dueños de restaurantes y bares buscan la forma de sobrevivir en medio de la pandemia de Covid-19, a pesar que unos 3,000 establecimientos asociados y no asociados no han abierto sus puertas. Actualmente estos negocios solo pueden ofrecer el servicio a través de pedidos y hasta el 15 de febrero podrán recibir presencialmente a los comensales.

Más de 300 mil empleos de restaurantes y discotecas están en vilo por el confinamiento.

Carlos Aráuz, miembro de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá, planteó que han presentado tres propuestas al Gobierno Nacional para que este sector pueda salir adelante.

Araúz detalló que la propuesta utilizar espacios al aire libre (terrazas, comedores al aire libre) porque se ha comprobado que no hay peligro de contagio. Exigen el no uso de mamparas porque solo representan un gasto para ellos y no evitan la propagación del virus.

Además han presentado un propuesta de tipo fiscal a la Dirección Nacional de Recaudación del Ministerio de Economía.

Añadió que están a la espera respuesta oficial a sus propuestas ante que sea demasiado tarde.