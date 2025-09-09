Nacional - 09/9/25 - 12:00 AM

Eduardo Flores solicitará que la reelección de rectores se decida por referéndum

Por: Redacción Crítica -

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, anunció que solicitará a la Asamblea Nacional, durante la discusión en segundo debate del proyecto de ley 83, que busca prohibir la reelección inmediata de rectores en universidades oficiales del país, que permitan que el tema sea sometido a referéndum.

“Le vamos a pedir un espacio a la Asamblea que permita que los universitarios llevemos a referéndum el tema de la reelección”, afirmó Flores.

De acuerdo con el rector, la legislación universitaria exige que cualquier modificación debe ser sometida a un referéndum organizado por el Consejo General Universitario.

Además, planteó que, en ese eventual referéndum, deberían darse tres opciones: prohibir la reelección indefinidamente, permitir una sola reelección o no establecer límites.

“Si ustedes me preguntan a mí, yo estaría de acuerdo con un periodo adicional para las autoridades de la Universidad de Panamá”, dijo.

Recientemente, el Consejo General Universitario aprobó el calendario formal de elecciones para el 1 de julio de 2026, cumpliendo con la normativa que exige la convocatoria en el semestre previo.

