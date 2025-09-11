Eduardo Flores: ‘Yo no me pienso volver a postular’

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, reiteró que no tiene planes de volver a reelegirse luego de haber ocupado el puesto en dos períodos (2016-2021 y 2021-2026).

‘Yo no me pienso volver a postular... yo me postulé una vez y creo que ha sido importante para la universidad que yo haya estado dos períodos; más de eso no me parece”, enfatizó el rector durante su intervención ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Además, Flores mencionó que considera viable que tanto el cargo de rector como otros cargos de autoridades universitarias puedan mantener la libertad de reelección.

El rector enumeró los logros alcanzados durante su segundo año de gestión.

Cabe destacar que la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional discute el proyecto Ley 83, por el cual se busca establecer el principio de la no reelección inmediata al cargo de rector en las universidades oficiales de Panamá.

Presupuesto

Por otro lado, ayer, Flores sustentó el presupuesto para el año fiscal 2026. La Universidad de Panamá había solicitado $412 millones, tomando en cuenta que la matrícula superará los 90,000 estudiantes, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó B/.317.5 millones.

De ese monto, B/.297.5 millones se destinarán a funcionamiento y B/.20.0 millones a inversión.

"Lastimosamente, el recomendado del MEF ha sido $317 millones, es decir, $95 millones menos de lo que solicitamos y $77 millones menos que el de este año".

Añadió: “Es un recorte que pone en riesgo el funcionamiento de la universidad”.

El rector explicó que con esta reducción “sería imposible cumplir con los compromisos de pagos de salarios, tanto para los profesores, el personal transitorio y el personal fijo”.

Además, expresó que las extensiones regionales enfrentarán limitaciones por este recorte.

En tanto, señaló que la mayor afectación es en el área de inversiones.

“Nos habían dicho que el tope era de 53 millones de dólares, pero en el presupuesto recomendado aparecen solamente 20 millones”, señaló Flores.