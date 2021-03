EEUU: ‘no comment’ sobre visa de Varela

El jefe de misión de la embajada de EEUU en Panamá, Stewart Tuttle dice que no puede comentar si su país le revocó la visa al expresidente Juan Carlos Varela.

Hace poco el exembajador ante la OEA, Guillermo Cochez dijo tener confirmación que EEUU le quitó la visa a Varela y preguntaba "que no se explica porqué la Procuraduría General de la Nación nunca quiso investigar los Varela Leaks particularmente aquel donde el exadministrador de la Autoridad Marítima, Jorge Barakat le decía a Varela de los 146 millones que supuestamente China le dio para que rompiera relaciones con Taiwán".

Durante una conferencia para detallar la ayuda de EEUU a Panamá para enfrentar la pandemia del Covid-19, Stewart Tuttle esbozó una sonrisa cuando le lanzaron la pregunta sobre la visa de Varela, pero palabras más, palabras menos, no soltó prenda.

"Yo sabía que iba a llegar una pregunta que no puedo contestar. En mi mente siempre está tratar de contestar todo, pero en este caso la verdad es que no podemos compartir información sobre el estado de las visas de cualquier persona, así que realmente no tendría nada que compartir, porque se me prohíbe por ley", expresó el encargado de la embajada norteamericana.

$18 millones de ayuda en pandemia

Sobre la colaboración para enfrentar la pandemia, Tuttle la cuantificó en $18 millones incluyendo 8 hospitales de campaña de 40 camas cada uno y faltan otros 6 para completar 14; centenares de ventiladores para pacientes complicados y miles de pruebas para detectar coronavirus.

En una conferencia vía Zoom, el diplomático recordó el gran gesto de solidaridad de Panamá hace un año para facilitar el traslado de más de 300 pasajeros estadounidense a bordo del crucero Zaandam, que estaban prácticamente en alta mar, sin poder llegar a ningún lado por el tema del Covid-19.

Ese gesto de Panamá salvó vidas y siempre hemos estado agradecidos de esa muestra de solidaridad de Panamá hacia EEUU en circunstancias muy difíciles, agregó.

Stewart Tuttle reveló además que EEUU es el mayor donante del Mecanismo Covac para dotar de vacunas a una gran cantidad de naciones. Washington ha aportado $4,000 millones para ese programa.

Respecto a la cantidad de hospitales dijo que estos no solo pueden ser utilizados frente a la pandemia del Covid-19, sino en caso de darse desastres como los de los huracanes del año pasado.

El jefe de la misión de Clayton reveló además que a nivel de embajada o de gobierno, Panamá no gestionó la contratación de médicos norteamericanos para atender la emergencia del Covid-19 como se hizo con Cuba. Pudo ser de manera particular algún intento de contratación de doctores estadounidense, pero oficialmente no hubo gestiones al respecto, añadió.