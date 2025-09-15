Nacional - 15/9/25 - 12:00 AM

EL BARÇA LE SACA LA ‘ÑECKS’ AL VALENCIA

Por: Madrid/EFE -

El Barcelona, pese a la notable ausencia de Lamine Yamal, unida a la de Frenkie de Jong y a las suplencias de jugadores como Robert Lewandowski y Raphinha, se reencontró con la victoria en LaLiga EA Sports al imponerse sin problema alguno al Valencia (6-0), lo que le mantiene a dos puntos del Real Madrid.

Con seis cambios en el once del técnico germano Hansi Flick respecto al último partido ante el Rayo Vallecano, en el que cedió los dos primeros puntos del curso, y con el estadio Johan Cruyff como escenario ante la imposibilidad de jugar en el Camp Nou, el equipo azulgrana pasó una vez más por encima del conjunto de Carlos Corberán, al que el pasado año le endosó sendas goleadas (7-1 y 0-5).

Ni siquiera la ausencia de Lamine Yamal, lesionado tras su paso por la selección española y sin el que el pasado año no fue capaz de ganar (dos derrotas y un empate), fue un obstáculo para un Barcelona muy superior que no dio opción alguna al Valencia.

