El CEO de FQM reafirma compromiso con Panamá y reconoce soberanía del Estado sobre sus recursos

En una entrevista publicada el 20 de noviembre por Mining.com, el CEO de First Quantum Minerals (FQM), Tristan Pascall, reafirmó el compromiso a largo plazo de la empresa con Panamá y su voluntad de colaborar con el gobierno de Panamá para alcanzar un acuerdo justo, duradero y respetuoso de la soberanía panameña sobre sus recursos minerales.

“Estamos comprometidos con Panamá, un país donde hemos invertido más de 10 mil millones de dólares. Queremos construir una nueva relación sostenible que refleje la importancia de la mina tanto para la empresa como para el desarrollo nacional,” señaló Pascall.

También reiteró que el grupo reconoce plenamente la soberanía del Estado panameño sobre sus recursos minerales y está dispuesto a trabajar junto al gobierno para establecer nuevas reglas claras, con transparencia y respeto mutuo.

El CEO subrayó que Cobre Panamá no solo es uno de los activos más importantes de FQM, sino también uno de los más modernos y sostenibles del mundo, con una gran capacidad de generar empleos, ingresos y encadenamientos productivos. Recalcó también que cualquier nuevo acuerdo será plenamente respetuoso de la legislación panameña y reflejará un modelo de minería responsable y transparente

En cuanto al desempeño global de FQM, el CEO destacó la fortaleza operativa de la empresa, especialmente en sus minas en Zambia, Australia y otros países, lo que garantiza su capacidad financiera y técnica para seguir siendo un socio estratégico confiable en los países donde opera.