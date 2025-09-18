El dengue anda alborotado en el área metropolitana

Una posible epidemia del mortal dengue se avecina sobre el distrito capital si la población no pone de su parte y acaba con los criaderos del mosquito Aedes aegypti. Según datos de la Región Metropolitana de Salud, durante la semana epidemiológica 35 se han notificado 5,395 casos de esta enfermedad, con dos defunciones y 17 casos graves.

Los corregimientos más afectados por la enfermedad son Tocumen, con 839 casos; la 24 de diciembre, con 591 casos; Pedregal, con 362; Río Abajo, con 221, y Las Garzas, con 189 afectados.

De acuerdo con el doctor Jonathan Guevara Guerra, jefe de Salud Metropolitana de Panamá, la tasa de incidencia para la semana epidemiológica 35 es de 354 casos por cada 100 mil habitantes. Comparativamente, para el año 2024, la tasa de incidencia fue de 642 casos por cada 100,000 habitantes.

Explicó que los grupos de edades más afectados por la enfermedad son de 35 a 49 años, con 588 casos; de 25 a 34 años, con 503 casos; de 10 a 14 años, con 409 casos, y de 50 a 59 años, con 361 casos.

Guevara Guerra destacó que el Ministerio de Salud y las juntas comunales realizan esfuerzos de fumigación y limpieza, especialmente en los corregimientos con mayor incidencia de dengue, pero se necesita con urgencia que la comunidad coopere acabando con los criaderos o este esfuerzo será en vano.