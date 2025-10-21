¡El dengue sigue pegando duro! Ya suman 12,475 casos, 84 graves

Panamá. ¡Atención, pueblo! El Ministerio de Salud (MINSA) volvió a prender las alarmas: eliminando los criaderos es la única forma de frenar el dengue y otras enfermedades que siguen afectando a miles de panameños.

Durante la semana epidemiológica N.° 39, el Departamento de Epidemiología reveló que ya van 12,475 casos de dengue en lo que va del año, de los cuales 84 son graves. Además, se registran 1,336 casos con signos de alarma.

El Minsa insiste en que la participación comunitaria es clave. “No basta con fumigar; si la gente no elimina los criaderos, el mosquito sigue vivo en los patios, en las latas y en los tanques sin tapa”, advirtieron las autoridades.

En el mismo informe se detallan otros datos preocupantes:

Influenza: 92 muertes este año, 85% sin vacuna.

92 muertes este año, 85% sin vacuna. Malaria: 8,788 casos acumulados.

8,788 casos acumulados. Leishmaniasis: más de 1,200 casos.

más de 1,200 casos. Virus Oropouche: ya suma 573 contagios.

ya suma 573 contagios. Hantavirus: 23 casos reportados en 2025.

El ministerio reiteró las medidas básicas: lavarse las manos, usar mascarilla si hay síntomas, no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.