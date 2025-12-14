Colón se sacude la basura antes de Navidad: camiones, comunidad y calle limpia

Colón no se quiere ver sucio en diciembre. Desde temprano, camiones, palas y gente de a pie se han tomado distintos puntos del distrito como parte de un operativo especial para meterle mano al problema de la basura que por años ha golpeado a los barrios.

La empresa recolectora Aguaseo S.A. mantiene en marcha el plan “Navidad 025”, una jornada intensiva que busca rescatar los puntos críticos donde la basura se acumula sin control, mientras que la Alcaldía de Colón arrancó labores de limpieza comunitaria empezando por el corregimiento de Cristóbal Este.

Las cuadrillas han trabajado fuerte en el casco de la ciudad, y el operativo seguirá a lo largo de la vía Transístmica y otros sectores donde los desechos se han vuelto parte del paisaje. En el terreno hay personal operativo, camiones volquete, retroexcavadora y equipos pesados, mientras los camiones recolectores continúan cumpliendo sus rutas normales.

Desde las autoridades hacen un llamado claro y directo: no tirar basura en lotes baldíos, cunetas, isletas, parques ni calles, porque el esfuerzo no sirve de nada si la mala costumbre sigue.

Al mismo tiempo, la Alcaldía, junto a líderes comunitarios, impulsa jornadas de limpieza en sectores como Villa del Caribe, donde vecinos y autoridades se han unido para sacar desechos voluminosos, limpiar zanjas y despejar las vías.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del dirigente comunitario Johnny Valencia, no se queda en un solo día. Los trabajos ya comenzaron y continuarán en los próximos días, con nuevas jornadas programadas para asegurar que las comunidades reciban la Navidad con calles más limpias y un ambiente más digno.

En Colón el mensaje es claro: la limpieza es tarea de todos, y cuando comunidad y autoridades empujan juntos, el barrio se nota.