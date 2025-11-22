Embajadora de China realiza visita diplomática en Colón

La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, acompañada de comerciantes de ascendencia china establecidos dentro de la Zona Libre de Colón, realizaron una visita de cortesía a la gobernación de la provincia de Colón, como parte de su agenda diplomática orientada a fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones.

En Colón se puede observar la presencia China en comercios como tiendas, mini súper, supermercados, puestos de venta de alimentos en el mercado y en empresas en la zona franca.

El encuentro permitió a las autoridades encabezada por Julio Hernández, gobernador de Colón, intercambiar perspectivas sobre oportunidades de colaboración en áreas como infraestructura, inversión, desarrollo social, educación y promoción cultural, reconociendo la relevancia estratégica de la provincia por su cercanía con la Zona Libre de Colón y puertos marítimos.

LEE TAMBIÉN: Ley que crea centro agroindustrial y bioeconómico a la espera en la Asamblea

Hernández agradeció la visita de la embajadora y destacó el interés de China en impulsar iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo integral de la provincia.

Señaló que este tipo de acercamientos fortalece los vínculos bilaterales y abre nuevas puertas para proyectos de beneficio comunitario.

Por su parte, la embajadora Xu Xueyuan reafirmó el compromiso de su país de continuar apoyando a Panamá y subrayó el valor de Colón como punto clave para el fortalecimiento del intercambio económico y cultural.