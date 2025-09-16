Empleo ilegal : Cinco sin permiso y diez casos bajo investigación

Durante un operativo sorpresa realizado en diversos comercios de la ciudad capital, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) detectaron a cinco personas laborando sin los permisos migratorios ni laborales correspondientes.

Entre los trabajadores irregulares se identificó a tres mujeres de nacionalidad hondureña y dos hombres de origen chino, quienes se encontraban desempeñando labores en lavanderías, minisúper y otros sectores del área de servicios.

Como parte de los resultados del operativo, se enviaron tres informes con providencias a la Secretaría Judicial del Mitradel y se emitieron diez solicitudes de documentos para verificar temas laborales específicos.

Durante la jornada, los inspectores también brindaron orientación a los representantes de las empresas visitadas sobre sus obligaciones legales en materia de condiciones de trabajo, higiene, seguridad ocupacional y respeto a los derechos laborales.

El Mitradel reiteró que la contratación de mano de obra extranjera sin los debidos permisos afecta directamente a la fuerza laboral panameña.

