En 1 ó 2 meses pueden levantar Estado de Emergencia

El ministro de Salud Luis Francisco Sucre aseguró que posiblemente en uno o dos meses más, se debe levantar el Estado de Emergencia, pero eso lo decidirá el presidente de la República con todo un equipo, basado en estadística y sobre todo en información científica.

“Recordemos que no hemos salido de la pandemia, puede ocurrir cualquier cosa como ha ocurrido en otros países con un sistema de salud mucho más robustos, que han tenido revés con respecto a la pandemia, por lo que estamos tratando de ser muy cautelosos, pero gracias a Dios todo nos indica que el Estado de Emergencia podrá levantarse”, añadió Sucre.

En cuanto a eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla, el titular de Salud, dijo que el presidente Cortizo, les puso una meta y el Gobierno quisiera es que ya en diciembre podemos estar sin mascarilla en algunas áreas, no hay día porque sería poner una fecha de cumpleaños, y después podemos fallar.

Sucre también dio a conocer que la Dirección Nacional de Salud, adelanta dos investigaciones sobre grupo de personas que están atemorizando a la gente con datos sin relevancia científica sobre la vacuna contra el Covid-19 y que no son ciertas.

Sucre aclaró que son respetuosos de todas las opiniones, sin embargo, dijo que cada vez que quieran afirmar algo tengan data, y la información se base sobre todo en datos estadísticos y que aquellos que digan cosas que no son ciertas, con el solo objetivo de atemorizar a la gente, la Dirección General de Salud Pública tendrá que realizar las investigaciones y constatar que lo que están diciendo sea cierto.

“Lo que no podemos es mentirle a la gente y falsear estadísticas”, enfatizó.

Ante esta información, el abogado Alexis Sinclair, manifestó que en el caso de los galenos que están en contra de la obligatoriedad de la inoculación de una sustancia experimental en Fase 3 que carece de registro sanitario conocido, así como tampoco se ha demostrado a través de los estudios correspondientes y científicos que no aparecen consecuencia a quien se lo inyecte en su organismo, cómo los van a investigar cuando ellos lo que están es están proponiendo a que las personas se informen, que investiguen.

“Entonces yo no puedo ser antivacunas, sino existe vacuna, porque el ministro Sucre es un mentiroso porque es que no existe vacunas, y le he solicitado que si yo le estoy faltando el respeto al decirle mentiroso, me querelle porque hay miles de maneras de sustentar científicamente que el gobierno nacional no ha hecho otra cosa que mentirle al pueblo diciéndole que hay vacuna, cuando no hay vacuna”, explicó el abogado Sinclair.

Indicó que cómo puede el Ministerio de Salud investigar cuando eso es competencia del Ministerio Público, o es que el ministro estará abrogando facultades que la Constitución no le otorga, no le da, eso es un delito, cuestionó.

Señaló que lo que tratan es una declaración intimidatoria y como abogado de algunos de los galenos a los que han llamado “antivacunas”, ya le he dicho al ministro Sucre que investigue, “porque en este país hay gente que piensa, no todos somos ignorantes, ni pendejos, somos muchos lo que sabemos porque esa tendencia nunca antes vista de vender plomo como si fuera oro”.