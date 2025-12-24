En plena víspera de Navidad varios sectores en Colón se quedan sin agua

Varios sectores de las comunidades de Quebrada López y Río Gatún en el corregimiento de Limón, área de la Transístmica de Colón, se mantienen sin agua potable, debido a roturas en su sistema.

Esto en medio de la huelga de brazos caídos de los funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), quienes exigen un bono de productividad.

Gina Peralta de 43 años de edad, moradora de la zona manifestó que no pueden esperar que la Navidad los agarre sin agua potable, por lo que pidieron al IDAAN ir a los lugares donde están las roturas y repararlas cuanto antes.

“Queremos agua, no podemos estar como gorgojos, sabemos que las reclamaciones de los funcionarios del IDAAN están en su derecho pero deben ver que nosotros queremos el servicio”, dijo.

Asimismo Ronald Alonso de 27 años de edad, otro residente señaló que al IDAAN deben dotarlos de mayores recursos para poder hacer frente a los daños en el sistema, lo que implica también contratación de personal técnico.

Ahora las familias que viven en estas poblaciones esperan que se reparen los daños, para evitar pasar la navidad sin agua en sus casas y poder hacer sus quehaceres en sus hogares.