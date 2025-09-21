Nacional - 21/9/25 - 04:57 PM

Encuentran a señora de 84 años que estaba desaparecida

Afortunadamente la adulta mayor fue encontrada con vida en otra comunidad.

 

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil localizó una adulta mayor que estaba desaparecida en el área de Panamá Oeste. 

Este domingo se prosiguió con la búsqueda de la femenina de 84 años que se desapareció el fin de semana en conjunto con la Cruz Roja, Los Bomberos y unidades de la canina de la Policía Nacional. 

