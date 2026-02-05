Entregan a niña de 10 años tras días de disputa familiar

Una disputa familiar que mantuvo en vilo a parientes y autoridades en la provincia de Los Santos dio un giro la tarde del jueves, luego de que una niña de 10 años fuera entregada formalmente a su madre por su abuela materna y su padre, quienes la mantenían bajo custodia.

De acuerdo con la información recabada, la menor no residía de forma permanente con su madre, sino que había permanecido bajo el cuidado de su abuela materna, quien era la principal responsable de su crianza cotidiana.

Tras varios días de gestiones legales, la abuela y el padre acudieron a la Fiscalía, donde ya se habían iniciado trámites relacionados con la situación de la menor tres días antes.

Según se conoció, al darse cuenta la abuela materna se presentó voluntariamente para hacer entrega de la niña, en un proceso en el que también participó el padre, identificado como Vidal Jaén.

Finalmente, la menor se retiró del lugar en compañía de su madre, marcando un nuevo capítulo en la dinámica familiar y quedando el caso bajo el seguimiento de las autoridades competentes para garantizar el bienestar de la niña.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las instituciones correspondientes continúan evaluando la situación para asegurar que se respeten los derechos de la menor y se mantenga su estabilidad emocional en medio del proceso.