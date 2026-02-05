Nacional - 05/2/26 - 08:03 PM

Entregan a niña de 10 años tras días de disputa familiar

La menor no residía de forma permanente con su madre, sino que había permanecido bajo el cuidado de su abuela materna

 

Por: Thays Domínguez / Azuero -

Una disputa familiar que mantuvo en vilo a parientes y autoridades en la provincia de Los Santos dio un giro la tarde del jueves, luego de que una niña de 10 años fuera entregada formalmente a su madre por su abuela materna y su padre, quienes la mantenían bajo custodia.

De acuerdo con la información recabada, la menor no residía de forma permanente con su madre, sino que había permanecido bajo el cuidado de su abuela materna, quien era la principal responsable de su crianza cotidiana.

Tras varios días de gestiones legales, la abuela y el padre acudieron a la Fiscalía, donde ya se habían iniciado trámites relacionados con la situación de la menor tres días antes.

Según se conoció, al darse cuenta la abuela materna se presentó voluntariamente para hacer entrega de la niña, en un proceso en el que también participó el padre, identificado como Vidal Jaén.

Finalmente, la menor se retiró del lugar en compañía de su madre, marcando un nuevo capítulo en la dinámica familiar y quedando el caso bajo el seguimiento de las autoridades competentes para garantizar el bienestar de la niña.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las instituciones correspondientes continúan evaluando la situación para asegurar que se respeten los derechos de la menor y se mantenga su estabilidad emocional en medio del proceso.

Te puede interesar

Entregan a niña de 10 años tras días de disputa familiar

Entregan a niña de 10 años tras días de disputa familiar

 Febrero 05, 2026
Choque legal: Ambientalistas denuncian; Puerto Barú defiende secuestro

Choque legal: Ambientalistas denuncian; Puerto Barú defiende secuestro

 Febrero 05, 2026
Puerto Barú mantiene disputa legal con grupos ambientalistas

Puerto Barú mantiene disputa legal con grupos ambientalistas

 Febrero 05, 2026
Mulino abre la puerta a importar semilla de arroz para no dejar caer cosecha

Mulino abre la puerta a importar semilla de arroz para no dejar caer cosecha

 Febrero 05, 2026
Mariato impulsa el turismo con nuevos paradores fotográficos

Mariato impulsa el turismo con nuevos paradores fotográficos

 Febrero 05, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido

Balacera en Veracruz deja un adolescente muerto y otro herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió

Palmera se desploma y le cae encima a una adulta mayor en Antón; murió
Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto

Corre asustado hacia el río y no vuelve a salir: lo encuentran muerto