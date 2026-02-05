Mulino abre la puerta a importar semilla de arroz para no dejar caer cosecha

El presidente José Raúl Mulino firmó una medida que toca directo al campo y a la mesa del panameño. A través del Decreto Ejecutivo No. 2 del 4 de febrero de 2026, el Gobierno autorizó medidas extraordinarias para la importación de semilla de arroz, buscando que no falte el grano y que el productor pueda sembrar sin trabas en el próximo ciclo agrícola.

La decisión se ampara en el Artículo 122 de la Constitución, donde el Estado asume el deber de proteger y fortalecer el sector agropecuario. En palabras claras: si no hay buena semilla, no hay arroz, y si no hay arroz, el golpe lo siente el bolsillo del pueblo.

Con esta medida, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) permitirá que productores de arroz para consumo humano, tanto personas naturales como jurídicas, puedan importar semilla certificada, siempre que esté registrada como variedad comercial en su país de origen y cumpla con todas las normas legales vigentes. No es una puerta abierta sin control, es una salida vigilada.

Toda semilla que entre al país será revisada por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, que se encargará de los controles de calidad y requisitos fitosanitarios.

El MIDA dejó claro que la responsabilidad de la importación recae únicamente en quien trae la semilla, desligando al Estado de cualquier consecuencia económica o legal.

El trámite no es improvisado. Los productores deberán registrarse como importadores, presentar la documentación oficial de las variedades comerciales, entregar los análisis de los lotes emitidos por la autoridad del país de origen y cumplir con las pruebas exigidas en materia fitosanitaria.

Además, deberán firmar un acuerdo notariado comprometiéndose a usar la semilla solo para sembrar en parcelas propias, sin venderla ni pasarla a terceros.

La cantidad de semilla autorizada será únicamente la necesaria para cubrir lo establecido en ese acuerdo.

Una vez la semilla llegue al país y supere los controles cuarentenarios, Sanidad Vegetal certificará su calidad final antes de que toque tierra panameña.

Esta medida extraordinaria tendrá vigencia para el ciclo agrícola 2026-2027, y empezará a regir desde su promulgación. El mensaje es directo: asegurar la producción nacional, evitar escasez y darle un respiro al productor que vive de la tierra, no del discurso.