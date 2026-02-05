Mariato impulsa el turismo con nuevos paradores fotográficos

El distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas, continúa consolidándose como uno de los principales escenarios con proyección turística, tanto a nivel local como internacional, gracias a la belleza natural de sus playas y a los paisajes cautivadores que impactan a quienes lo visitan e invitan a prolongar su estadía en la región.

Rubén Vásquez y Dionicio Mendoza sostienen que las extensas costas, el entorno natural y la tranquilidad que ofrece este distrito se han convertido en un atractivo permanente para turistas nacionales y extranjeros, quienes destacan la armonía del paisaje y las condiciones propicias para el descanso y la recreación.

Ante el creciente flujo de visitantes, el alcalde de Mariato, Ángel Batista, señaló que se hace necesario reforzar la infraestructura turística del distrito, por lo que ya se proyectan las instalaciones de más de cinco paradores fotográficos en puntos estratégicos previamente identificados.

Estas estructuras permitirán que los turistas puedan capturar y llevarse los mejores recuerdos de su visita a Mariato.

Batista destacó además que el distrito cuenta actualmente con una excelente carretera recientemente asfaltada, lo que facilita el acceso y la movilidad hacia la cabecera y varias comunidades.

No obstante, reconoció que aún existen destinos de gran belleza natural que carecen de accesibilidad adecuada, situación que limita el aprovechamiento pleno del potencial turístico de la zona.

Las autoridades locales esperan que, con la mejora progresiva de los accesos y el fortalecimiento de la oferta turística, Mariato continúe posicionándose como un destino atractivo y competitivo dentro del mapa turístico nacional.