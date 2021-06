EspaÃ±ola Ayesa y otros tres consorcios pujan por obra del Metro en PanamÃ¡

Cuatro consorcios, entre ellos uno integrado por la multinacional española Ayesa, presentaron propuestas técnicas y económicas para diseñar el túnel de la Línea 3 de Metro de Panamá, el cual pasa por debajo del Canal interoceánico y tiene un precio de referencia de 13 millones de dólares.

El Metro de Panamá recibió las propuestas para la Licitación por Mejor Valor para el Diseño Básico y de Detalle del Túnel para el Cruce por el Canal de Panamá de la Línea 3", y el consorcio ganador será elegido según "el mejor puntaje", explicó este martes a Efe una fuente del subterráneo.

La construcción de este túnel va acompañado de la tercera línea de metro, que conectará a las provincias de Panamá, donde se ubica la capital, y la contigua Panamá Oeste, pues su tramo soterrado pasará por debajo del Canal recorriendo 5,3 kilómetros con una profundidad no mayor de 64 metros, de acuerdo con la información oficial.

Pujan para construir el túnel el Consorcio Ayesa-ILF (Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A., Ayesa Panamá, S.A. y ILF Consulting Engineers Austria GMBH); el Consorcio Túnel de Las América (Técnica y Proyectos, S.A.-Typsa y Louis Berger LAC. S. de R.L.); el Consorcio Aecom-Sener Túnel Línea 3, (URS Holdings, Inc. y Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.); y el Consorcio Applus Norcontrol Panamá, S.A./Applus Norcontrol S.L. Sociedad Unipersonal/Geocontrol, S.A.

A partir de este martes los participantes "tienen 3 días hábiles para hacer subsanaciones al Pliego de Cargos que se hayan encontrado en la propuesta presentada", explicó el Metro en un comunicado, tras lo cual la Comisión Evaluadora tendrá 10 días para analizar las ofertas y entregar un informe final.

De acuerdo al cronograma de Metro Panamá, "se calcula que luego de la entrega de la orden de proceder de la Línea 3 en 24 meses debe iniciar la fase constructiva del túnel", agregaron.

Las obras de la tercera línea del metro de la Ciudad de Panamá comenzaron en febrero pasado bajo las órdenes del consorcio liderado por la coreana Hyundai, que se adjudicó el proyecto con un costo de 2.844,09 millones de dólares.

Las autoridades, que estiman que la línea culmine en un poco más de cuatro años, ya advirtieron que para la construcción del túnel no se haría una adenda al contrato de la línea de metro.

Panamá es el único país de Centroamérica con sistema de Metro, que cuenta con la Línea 1, inaugurada en abril de 2014 y la Línea 2, en abril de 2019, ambas construidas por el consorcio formado por Odebrecht y FCC.

Contenido Premium: 0