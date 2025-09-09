Nacional - 09/9/25 - 12:00 AM

¡Esta vaina se puso fea!

Por: Redacción -

La selección de Panamá igualó 1-1 anoche ante Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, resultado que complica el objetivo de clasificarse a la Copa Mundial 2026.

Óscar Santis adelantó a los chapines al minuto 35, pero, dos minutos después, los dirigidos por Thomas Christiansen lograron la igualdad con un tanto de Carlos Harvey.

Panamá volvió a lucir dudosa en defensa y nuevamente quedó a deber en ataque.

La Roja sumó apenas dos puntos en esta primera ventana de la eliminatoria, una situación que la obliga a ir por los tres puntos el próximo 10 de octubre, cuando enfrentará a El Salvador, que dirige Hernán Darío “El Bolillo” Gómez, un viejo conocido.

Cuatro días después, el elenco nacional recibirá a Surinam.

Surinam, que anoche venció 1-2 a El Salvador, es líder del Grupo A con cuatro puntos. Los salvadoreños son segundos con tres unidades; les siguen Panamá y Guatemala (1 pt.).

