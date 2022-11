Estefana:‘No te compares con la felicidad que ves en redes sociales’

La artista panameña Stephany Ruiz, conocida como Estefana, envió un mensaje alto y claro a todos sus fanáticos: no te compares con la felicidad que ves en redes sociales.

Entre lágrimas, la cantante, que reside en México, contó que pasó días difíciles; no aguantó más y explotó.

“No hay nada más doloroso que le pase algo a alguien que amas y saber que no tienes es poder de sanarlo, llevo semanas manejando una tristeza que ya es insostenible”, expresó Estefana.

Añadió: “Subo este video no es para victimizarme es solo para recordarme y recordarte que el dolor es inevitable, pero sufrir es opcional, que no te compares con las felicidad que ves en redes sociales, que está bien sentirte triste, y que tienes las responsabilidad de hacer lo que te toca para sentirte mejor”.

Por otro lado, instó a sus seguidores a amar y abrazar a los seres queridos.

“No esperes a mañana para ser feliz, que corras a abrazar a la gente que amas porque la vida es muy frágil y es un ratico, que a veces no entendemos los planes de Dios, pero hay un plan, y que no sé cuándo dejaré de llorar, pero voy a seguir sonriendo mientras lloro”, dijo.

