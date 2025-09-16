Estudiantes y docentes acceden gratis a Canva Premium

El Ministerio de Educación (Meduca), en alianza con la plataforma de diseño Canva, anunció que estudiantes y docentes del sistema público tendrán acceso gratuito a las funciones premium de la herramienta, a través del programa Canva para Educación.

Este acuerdo beneficiará a más de 798 mil estudiantes y 56 mil educadores en todo el país. Para acceder, los usuarios deben registrarse utilizando sus correos institucionales.

Entre los recursos disponibles se incluyen plantillas profesionales, un extenso banco de imágenes y videos, materiales pedagógicos en varios idiomas y herramientas de trabajo colaborativo para crear presentaciones, documentos y páginas web. Además, la plataforma integra funciones impulsadas por inteligencia artificial que optimizan el proceso creativo y educativo.

De acuerdo con el Meduca, esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la formación tecnológica, actualizar los planes de estudio y mejorar la competitividad académica de los estudiantes de escuelas oficiales.