Evasiones de menores es lo más común; padres deben estar pendientes

Establecer lazos con los hijos, entenderlos, hablar con ellos y saber cómo les va en los colegios son factores fundamentales que deben tener en cuenta los padres de familia.

La capitana Abdisielmi Pineda, del Servicio de Policía de Niñez y Adolescencia, se refirió a la comunicación asertiva que se debe tener con los hijos y la labor preventiva que realiza la Policía Nacional.

“Los padres deben tener una comunicación abierta, dedicarles un tiempo a los hijos, el bullying, cosas que le pueda estar pasando. Escuchar al hijo lo libera de muchas cargas o energía que lleva. Se debe entender que no es una tontería. Hay que trabajar en prevención con los pequeños para que sepan que no deben dejar que personas extrañas se les acerquen”, menciona.



La capitana afirma que las situaciones más recurrentes que se dan son situaciones de bullying en los planteles, consumo de cigarros electrónicos, riñas y niños extraviados, ya sea porque se montan a busitos colegias que no les pertenencia, están en esa parte puede pasar y ha ocurrido, acertadamente se ha logrado ayudar e inculcar para que los casos no pasen a mayores.



El tema de las evasiones de menores de edad también se ha vuelto muy común al punto que el rango de edad comienza entre los 14 a 17 años y más en las niñas. También se estima que el mes pasado hubo un total de 25 evasiones.



“Debemos poner atención lo que pasa en el hogar, no me comprenden, dan amor, no centrarse en regaños. Se debe establecer fronteras en adolescentes, en temas como no me escuchas. No esperemos que una amistad le dé mensajes inadecuados no es lo mejor. No debe imponerse que se ponga como me quieren regañar”, detalla.





Asegura que deben establecer horas o amistades, pero al mismo tiempo hay que brindar la información para que sepan el verdadero problema que se suscita. Sin gritos, sin indisponer, porque al final son sus hijos.

Menciona que durante la pandemia aumentaron más los casos de bebés abandonados, en muchos de ellos, neonatos que se encontraron con vida.



“Sabemos que existe una preocupación por el tema de los colegios y lo sucedido en Colón. L Policía Nacional desarrolla programas en las escuelas para evitar incidentes. Se habla con los padres, colegios, tenemos situaciones en lo que los docentes llaman, se realizan reuniones para llegar a acuerdos con los padres”, recalca.



Entre los programas que se manean esta DARE, enfocado en evitar el uso de drogas en adolescente, los riegos o consecuencias.



También hay escuela para padres de familia para que los padres puedan conversar con sus hijos y otras situaciones que se dan en el colegio.



G.R.E.A.T, que se centra en las pandillas, comunicación asertiva bullying, medidas de seguridad, ya sea de tránsito u otras.



También enfocado en los adolescentes que sean líderes, para que se lleven un mensaje de paz, dentro de la policía y la comunidad.

La capitana Pineda destaca que es importante la cooperación de la comunidad, que no callen, ni justifiquen cualquier tipo de acciones hacia los menores de edad que incluso puede afectar su integridad física, salud mental y puede hasta costar la vida de las víctimas.



Para concluir comentó que dentro de la Policía de La Niñez y Adolescencia todos estos programas de orientación a los estudiantes son importantes, para que se fortalezcan en los valores, que se sientan importantes y de igual manera conocer si son víctimas de algún tipo de maltrato, en este caso denunciarlas al 104 de la Policía Nacional, o en el Ministerio Público.

