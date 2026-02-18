Evitan el ingreso de carne y chorizos en mal estado al área de Atalaya

No lograron salirse con la suya. Gente inescrupulosa trató de ingresar con productos cárnicos en mal estado a Atalaya, provincia de Veraguas.

Este es el segundo decomiso que se lleva a cabo para proteger a los peregrinos.

El pasado 11 de febrero, las autoridades de salud decomisaron cerca de 170 libras de carne en avanzado estado de descomposición y otros productos de consumo humano.

Se detalló que la carne provenía de la Feria de La Chorrera.

En esta oportunidad, la Dirección Nacional de Control de Alimentos decomisó comida procesada y embutidos que pretendían ingresar a la tradicional romería de Atalaya en honor a Jesús Nazareno.

El decomiso se ejecutó en el sector de Punta Mono, uno de los accesos hacia Atalaya, donde inspectores detectaron alimentos procedentes de actividades de Carnaval que intentaban trasladar al área de la fiesta religiosa.

Entre los productos que fueron sacados de circulación había comida ya procesada con varios días de almacenamiento.

También decomisaron un número indeterminado de chorizos, los cuales eran transportados sin mantener la debida cadena de frío.

Con estos operativos se busca proteger la salud de los asistentes a la romería en Atalaya.

Dejaron claro que el consumo de alimentos en mal estado puede provocar intoxicaciones masivas.