Nacional - 18/2/26 - 03:25 PM

Evitan el ingreso de carne y chorizos en mal estado al área de Atalaya

Había chorizos y varios productos cárnicos sin la debida refrigeración.

 

Por: Redacción Crítica -

No lograron salirse con la suya. Gente inescrupulosa trató de ingresar con productos cárnicos en mal estado a Atalaya, provincia de Veraguas.

Este es el segundo decomiso que se lleva a cabo para proteger a los peregrinos.

El pasado 11 de febrero, las autoridades de salud decomisaron cerca de 170 libras de carne en avanzado estado de descomposición y otros productos de consumo humano.

Se detalló que la carne provenía de la Feria de La Chorrera.

En esta oportunidad, la Dirección Nacional de Control de Alimentos decomisó comida procesada y embutidos que pretendían ingresar a la tradicional romería de Atalaya en honor a Jesús Nazareno.

El decomiso se ejecutó en el sector de Punta Mono, uno de los accesos hacia Atalaya, donde inspectores detectaron alimentos procedentes de actividades de Carnaval que intentaban trasladar al área de la fiesta religiosa.

Te puede interesar

10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

 Febrero 18, 2026
Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

 Febrero 18, 2026
Peregrinos llegan a Atalaya con testimonios de fe y milagros concedidos

Peregrinos llegan a Atalaya con testimonios de fe y milagros concedidos

 Febrero 18, 2026
Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

 Febrero 18, 2026
Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

 Febrero 18, 2026

Entre los productos que fueron sacados de circulación había comida ya procesada con varios días de almacenamiento.

También decomisaron un número indeterminado de chorizos, los cuales eran transportados sin mantener la debida cadena de frío.

Con estos operativos se busca proteger la salud de los asistentes a la romería en Atalaya.

Dejaron claro que el consumo de alimentos en mal estado puede provocar intoxicaciones masivas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital