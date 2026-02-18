Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

En proceso de recuperación se encuentra el Obispo de Colón y Guna Yala, Monseñor Manuel Ochogavía Barahona, luego de ser llevado de urgencias a un hospital para ser atendido, donde fue intervenido por apendicitis.

Mediante un comunicado de la Diócesis de Colón y Guna Yala, se informó que la intervención practicada al obispo fue satisfactoria, que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Asimismo, indican que el Obispo Ochogavía expresa su profundo agradecimiento por las oraciones y la solidaridad recibidas.

Por ello, pidió a los feligreses que sigan acompañándolo espiritualmente con sus oraciones durante su recuperación.