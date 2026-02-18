Nacional - 18/2/26 - 04:18 PM

Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

La Diócesis de Colón y Guna Yala, se informó que la intervención practicada al obispo fue satisfactoria.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

En proceso de recuperación se encuentra el Obispo de Colón y Guna Yala, Monseñor Manuel Ochogavía Barahona, luego de ser llevado de urgencias a un hospital para ser atendido, donde fue intervenido por apendicitis.

Mediante un comunicado de la Diócesis de Colón y Guna Yala, se informó que la intervención practicada al obispo fue satisfactoria, que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Asimismo, indican que el Obispo Ochogavía expresa su profundo agradecimiento por las oraciones y la solidaridad recibidas.

Por ello, pidió a los feligreses que sigan acompañándolo espiritualmente con sus oraciones durante su recuperación.

Te puede interesar

10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

 Febrero 18, 2026
Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

 Febrero 18, 2026
Peregrinos llegan a Atalaya con testimonios de fe y milagros concedidos

Peregrinos llegan a Atalaya con testimonios de fe y milagros concedidos

 Febrero 18, 2026
Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

 Febrero 18, 2026
Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

 Febrero 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital