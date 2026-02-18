IMA activa tiendas del pueblo y agro ferias en todo el país la próxima semana

El IMA se prepara para encender sus tiendas del pueblo y reactivar las agro ferias la próxima semana, llevando productos directos al pueblo y a los productores.

En estos dos años, la entidad ha realizado 2,500 ferias, ha operado 13 tiendas, tres conocidas como del pueblo y 6 distribuidoras en la comarca Buglé.

La venta de arroz y otros productos ha sido millonaria, llegando a dos millones de familias que se han beneficiado con precios justos y disponibilidad cerca de sus comunidades.

Estos programas involucran a unos 500 funcionarios, todos trabajando en la calle y en las regionales, bajo la coordinación de Nilo Murillo, subdirector de mercadeo, asegurando que todo funcione sin contratiempos.

Este año, en enero, ya se realizaron 130 agro ferias y se espera que cinco nuevas tiendas del pueblo abran en 2026, ofreciendo también productos cárnicos y una oferta más completa para la gente.

El año pasado, en 13 tiendas se despacharon 500 quintales de arroz, con logística mejorada, más cajeras, menos filas y más personal colaborando para que todo fluya.

El éxito de las agro ferias todavía se siente. Se vendieron 500 mil picnic en bolsas y todo funcionó con orden y organización. Las nuevas tiendas del pueblo estarán en Río Hato, Aguadulce, Las Tablas, Cañazas y Alcalde Díaz, acercando los productos a donde realmente los necesitan.

La venta de arroz en las distribuidoras también alcanzó miles de quintales en seis regiones, beneficiando a familias y pequeños comercios.

Además, el IMA sigue pagando primas de antigüedad y reforzando la seguridad en silos y bodegas, demostrando que está cerca del pueblo, de los productores y del sector agropecuario.