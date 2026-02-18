Nacional - 18/2/26 - 04:30 PM

Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

Denuncias y la circulación de videos con contenido sexual durante el Carnaval alertaron a las autoridades.

 

Por: Redacción / Crítica -

Lo que debía ser fiesta y música se convirtió en alarma para las autoridades. La Fiscalía Metropolitana abrió investigaciones tras denuncias y la circulación de videos con contenido sexual durante el Carnaval 2026, afectando directamente a menores de edad en varias provincias.

En un comunicado, la Procuraduría General de la Nación explicó que las pesquisas se realizan por posibles delitos de corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras conductas tipificadas en el Código Penal.

 “Las investigaciones se generan tras denuncias presentadas e igualmente por videos con contenido sexual que circulan en las redes sociales y medios digitales”, detalló la entidad.

Según la ley, el artículo 179 sanciona con prisión de ocho a diez años a quien corrompa o promueva la corrupción de un menor, mientras que los artículos 184 y 187 establecen penas de hasta quince años por producción o difusión de material sexual que involucre a niños o adolescentes.

La Fiscalía también revisa otros reportes de delitos sexuales ocurridos durante los festejos, con el objetivo de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Las autoridades insisten en que el compromiso es garantizar el bienestar de las víctimas, evitar su revictimización y asegurar que los culpables enfrenten severas sanciones penales.

Mientras tanto, llaman a la ciudadanía a mantenerse alerta y denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes, recordando que estos actos no son solo ilegales, sino que dañan gravemente a los más vulnerables.

Te puede interesar

10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

10 muertos en Carnaval: Panamá reduce víctimas y accidentes

 Febrero 18, 2026
Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

Meduca moviliza a más de 1,600 docentes hacia zonas difíciles

 Febrero 18, 2026
Peregrinos llegan a Atalaya con testimonios de fe y milagros concedidos

Peregrinos llegan a Atalaya con testimonios de fe y milagros concedidos

 Febrero 18, 2026
Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

 Febrero 18, 2026
Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

Operan de urgencia al obispo de Colón y Guna Yala Manuel Ochogavía

 Febrero 18, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana

Visitante del Casco Antiguo es asesinado por equivocación en Santa Ana
Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel

Exhibicionismo sexual, como los del Carnaval, podría costar 7 años de cárcel
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía
Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital

Balean a conductor de InDrive en supuesto robo; muere en el hospital