Locuras del Carnaval: MP investiga denuncias de corrupción de menores

Lo que debía ser fiesta y música se convirtió en alarma para las autoridades. La Fiscalía Metropolitana abrió investigaciones tras denuncias y la circulación de videos con contenido sexual durante el Carnaval 2026, afectando directamente a menores de edad en varias provincias.

En un comunicado, la Procuraduría General de la Nación explicó que las pesquisas se realizan por posibles delitos de corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras conductas tipificadas en el Código Penal.

“Las investigaciones se generan tras denuncias presentadas e igualmente por videos con contenido sexual que circulan en las redes sociales y medios digitales”, detalló la entidad.

Según la ley, el artículo 179 sanciona con prisión de ocho a diez años a quien corrompa o promueva la corrupción de un menor, mientras que los artículos 184 y 187 establecen penas de hasta quince años por producción o difusión de material sexual que involucre a niños o adolescentes.

La Fiscalía también revisa otros reportes de delitos sexuales ocurridos durante los festejos, con el objetivo de identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Las autoridades insisten en que el compromiso es garantizar el bienestar de las víctimas, evitar su revictimización y asegurar que los culpables enfrenten severas sanciones penales.

Mientras tanto, llaman a la ciudadanía a mantenerse alerta y denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de los niños, niñas y adolescentes, recordando que estos actos no son solo ilegales, sino que dañan gravemente a los más vulnerables.