Explosión de gas deja 57 heridos y decenas de autos afectados

Iztapalapa, CDMX. — La volcadura de una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP en la colonia Ermita Zaragoza, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, provocó una explosión que dejó 57 personas heridas por quemaduras de segundo y tercer grado y afectó al menos 18 vehículos y una motoneta.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:20 horas del 10 de septiembre, cerca del puente de la Concordia, y movilizó a servicios de emergencia, incluyendo ambulancias y unidades de Protección Civil, mientras la estación metro Santa Martha suspendió su servicio.

La onda expansiva alcanzó varios metros, impactando a transeúntes y comerciantes de la zona. La pipa involucrada presentaba falla en la línea de distribución, por lo que se realiza una quema controlada de combustible para evitar más riesgos.

Hasta el momento no se reportan víctimas fatales, pero 19 de los heridos se encuentran graves y fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que el accidente involucró también tres tráilers y dos vehículos particulares, y que el vehículo de gas permanece al 30% de su capacidad, con 20 mil litros restantes bajo control.