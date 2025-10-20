Explosión en Alsacia Towers: Bomberos entran en fase final de investigación



El Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP) se encuentra en la fase final de las investigaciones relacionadas con la explosión ocurrida en el apartamento 13-06, ubicado en el piso 13 de la Torre 1 del complejo residencial Alsacia Towers, en la vía Tumba Muerto, a la altura de El Bosque.

El lamentable hecho dejó como saldo una persona fallecida y dos más en estado grave, entre ellas un menor de edad.

El coronel Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas del BCBP, informó que aún se deben realizar algunas entrevistas a inquilinos y revisar documentación adicional. Una vez finalizadas estas diligencias, el informe será entregado al Ministerio Público como parte del expediente del caso.

Delgado confirmó una alta probabilidad de que la explosión fue causada por un escape de gas en el área de la cocina del apartamento. No obstante, aún se investiga si el hecho fue accidental o provocado.

Se espera que el próximo miércoles los residentes de la Torre 1 puedan regresar a sus apartamentos, a excepción de la unidad afectada, que permanecerá inhabilitada por motivos de seguridad.

El director destacó que el complejo PH Alsacia Towers contaba con la prueba de hermeticidad vigente y que el sistema y protocolo de emergencia funcionaron correctamente al momento del incidente.

Durante lo que va del año, los bomberos han atendido más de 600 emergencias relacionadas con fugas de gas. Por ello, Delgado hizo un llamado a la ciudadanía a contratar electricistas idóneos para la instalación de calentadores y otros equipos que utilicen gas.

Asimismo, recordó que se aproxima la temporada de mayor uso de hornos y luces navideñas, por lo que recomendó revisar las instalaciones eléctricas para prevenir accidentes.



Recomendaciones para prevenir incendios en viviendas:

-Revisar instalaciones eléctricas: Evitar sobrecargar los tomacorrientes y realizar inspecciones periódicas. Si se observan cables expuestos, chispas o apagones repentinos, contactar a un electricista certificado.



-Evitar dejar velas o estufas encendidas sin supervisión: Este tipo de prácticas representan una de las principales causas de incendios en hogares.



-No utilizar cilindros de gas en mal estado: Verificar la fecha de vencimiento de los cilindros y revisar que las mangueras y reguladores estén en óptimas condiciones.



-Instalar detectores de humo y extintores domésticos: Estos dispositivos pueden marcar la diferencia en una situación de emergencia, al brindar una alerta temprana y permitir una respuesta inmediata.



-Diseñar un plan de evacuación familiar: Todas las personas en la vivienda deben conocer las salidas de emergencia, puntos de encuentro y números de contacto de las autoridades.



-Mantener materiales inflamables lejos del calor: No almacenar líquidos inflamables o productos químicos cerca de la cocina o áreas expuestas a altas temperaturas.



-Enseñar a los niños sobre el peligro del fuego: Instruir a los menores a no jugar con fósforos, encendedores ni manipular electrodomésticos sin supervisión adulta.