Extienden hasta el 30 de abril circulación de taxis por pares y nones

La circulación de taxis según el último número de sus placas (pares y nones) se mantendrá vigente hasta del próximo hasta el 30 de abril.

La extensión se logró gracias a la mediación que realizó la Defensoría del Pueblo en este conflicto surgido entre la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (Attt) y los dirigentes del Transporte Selectivo.

Según lo acordado la circulación de taxis se realizará según el último número de sus placas (pares y nones) de lunes a jueves, mientras que los días viernes se permitirá la libre circulación de todos los selectivos.

El pasado 29 de enero la Attt había extendido la medida para la circulación de taxis hasta hoy 31 de marzo, por lo cual con este nuevo acuerdo la circulación se mantiene igual que como se venía realizando: lunes y miércoles circularán los taxis con placas terminación NON (1, 3, 5, 7, 9); mientras que los martes y jueves circularán los que tienen una terminación en PAR (O, 2, 4, 6, 8) y los viernes todos podrán circular.

#Nacionalcri El programa tiene un moderno equipo de optometría llamado “2 twin”, que permite realizar el examen a un metro de distancia y evita el contacto físico con el paciente https://t.co/cmzSgXX10U — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) March 31, 2021

La medida aplica para la circulación de taxis en las provincias de Chiriquí, Colón, Darién, Herrera, Panamá y Panamá Oeste.

Conforme a lo que establece el artículo 4, numeral 10 de la Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, modificada mediante la Ley No. 41 de 1 de diciembre de 2005 y la Ley No. 55 de 2 de octubre de 2009, la Defensoría del Pueblo puede mediar en los conflictos que se presenten entre la administración pública y los particulares, con la finalidad de promover acuerdos que los solucionen.

Días atrás, un grupo de transportistas del sector selectivo se acercaron a la Defensoría para que mediara en este conflicto.

Se extiende plan de circulación de taxis pares y nones.#delaManoContigo #Diálogo #DerechosHumanos pic.twitter.com/ti8LmIDVpV — Defensoría del Pueblo de Panamá (@DefensoriaPan) March 31, 2021

Les recordamos al sector de transporte selectivo el horario unificado y de circulación en las provincias Chiriquí, Colón, Darién, Herrera, Panamá y Panamá Oeste, hasta el 30 de abril de 2021. #ProtégetePanamá pic.twitter.com/QCq3avwqaA — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) March 31, 2021