Extraño bicho sale de supuesto meteorito en Pedregal

Una historia insólita ha puesto a Pedregal en la mira mundial, luego que un usuario de TikTok, identificado como @kinpanama, asegurara haber encontrado un meteorito del que estaría emergiendo vida extraterrestre.

El hombre empezó a publicar videos desde el 29 de agosto, mostrando lo que parecía ser una simple roca. Sin embargo, con los días, el objeto comenzó a soltar una sustancia gelatinosa verde-amarilla, que después se transformó en una masa negra y viscosa.

En sus grabaciones, el panameño asegura que el supuesto meteorito “huele a quemado y cada vez más fuerte”, y que hasta avisó a la universidad, pero nadie se ha presentado a investigar.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales en TikTok y X.com, donde miles de usuarios compararon la escena con una película de ciencia ficción. Incluso algunos lo apodaron “Venom”, por su apariencia extraña y tenebrosa.

Pero científicos y curiosos señalan que no sería un alien, sino un hongo raro llamado Clathrus archeri, conocido como “Dedos del Diablo”, que al madurar se abre en tentáculos rojos o negros con un hedor insoportable que atrae moscas para esparcir sus esporas.

Otros críticos aseguran que todo es un montaje viral, señalando que el supuesto lugar del impacto mostraba fósforos en el suelo y que el meteorito podría ser una papa pintada de plateado.

A pesar de las dudas, el “meteorito extraterrestre de Pedregal” sigue siendo uno de los temas más comentados en redes, con opiniones divididas entre quienes creen que es el engaño más elaborado y quienes temen que sea el inicio de algo fuera de este mundo.. Todos los videos en @kinpanama