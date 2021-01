ExZarina Anticorrupción: Ana Matilde está impedida de ser juez interamericana

La exzarina anticorrupción Angélica Isabel Maytín Justiniani también advirtió que la exprocuradora Ana Matilde Gómez -por ser condenada por delito doloso- está impedida para ocupar cualquier cargo en el Órgano Judicial o Ministerio Público y por ende no es idónea para ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Misión Permanente de Panamá ante la OEA, presentó la candidatura de Gómez, pero el artículo 8 del Código Judicial establece que para desempeñar un cargo en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público, se requiere..."no haber sido condenado por delito común de carácter doloso".

Publicidad

Además el artículo 205 de la Constitución deja claro que la "persona que haya sido condenada por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia, no podrá desempeñar cargo alguno en el Órgano Judicial”.

Además de eso, la propia normativa de la Corte Interamericana establece en su artículo 52, que la "Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización ....que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos".

En agosto de 2010, la Corte Suprema de Justicia declaró culpable a Gómez por abuso de autoridad al ordenar pinchar los teléfonos de su denunciante, el fiscal Arquímedes Sáez. La pena de 6 meses de prisión, fue reemplazada por 40 días multas.

Ana Matilde Gómez dijo ayer en TVN que ella no pidió, ni fue a buscar esa candidatura. La canciller Erika Mouynes me sorprendió el viernes con una llamada, pero como no soy ingenua, niña para entusiasmarse porque me traen globos, por lo que primero hizo las consultas a abogados en Washington y de organismos de derechos humanos y locales para saber si había impedimento.

Pero la ex procuradora fue clara en expresar que la consulta que elevó guardaba relación si había impedimento, porque ella demandó al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el proceso de hace 10 años.

La diputada del PRD, Zulay Rodríguez en el periodo de incidencias cuestionó esta designación y mencionó que esta "señora tiene una demanda contra el Estado Panameño por muchos millones de dólares y ahora va a ser Juez Interamericana de Derechos Humanos, me pregunto “entonces usted va a ser jueza interamericana de los derechos humanos ante la OEA y usted misma va a resolver su caso en contra del Estado panameño, porque supuestamente la pincharon por una operación que no debió haber hecho ella y Rigoberto Gonzales, que está ahorita en la Procuraduría de la Administración".

Rodríguez cuestionó el doble discurso de Ana Matilde Gómez que en numerosas ocasiones se refería a los partidos políticos como corruptos y ahora que la nominan para este cargo, no dice absolutamente nada...“realmente esto da pena y vergüenza.

La diputada Rodríguez hizo mención de algunos episodios en la Ana Matilde Gómez como procuradora debió investigar y no lo hizo, “Ahorita mismo los poderes económicos, Movin y el dueño de Panamá deben estar muertos de la risa, porque cuando tuvo que investigar al Banco Continental por lavado de dinero no lo hizo, cuando Alberto Villarino aquí mismo en la Asamblea presentaron una ley en tres días para evadir$ 400 millones de impuestos, y se le pusieron las denuncias y ella tenía que investigar, no lo hizo”.

“Señora si yo fuera usted y soy "disque" independiente, yo no aceptaría nada de ningún partido político'', expresó la diputada del PRD.