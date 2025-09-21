Nacional - 21/9/25 - 08:55 AM

Fallece mujer de 49 años por dengue grave

Durante su permanencia en el hospital, la mujer requirió intubación debido a su estado crítico, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró superar el estado en el que se encontraba.

 

Por: Thays Domínguez /Azuero -

Una mujer oriunda de la provincia de Los Santos, de 49 años de edad, falleció la mañana del sábado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré, a consecuencia de un cuadro de dengue grave.

Según trascendió, la paciente fue trasladada el pasado jueves desde el Hospital Regional Anita Moreno de La Villa de Los Santos hacia este nosocomio de la Caja de Seguro Social, debido a complicaciones severas de la enfermedad.

Durante su permanencia en el hospital, la mujer requirió intubación debido a su estado crítico, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró superar el estado en el que se encontraba.

Conocidos de la fallecida manifestaron que, antes de su ingreso en el Anita Moreno, ella acudió en busca de atención médica al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Las Tablas.

Las autoridades de salud reiteran a la población la necesidad de reforzar la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas de alarma.

Te puede interesar

Orillac: Mulino se opera en Nueva York por decisión personal

Orillac: Mulino se opera en Nueva York por decisión personal

Septiembre 21, 2025
Minseg paga más de $2 millones en primas a exfuncionarios

Minseg paga más de $2 millones en primas a exfuncionarios

 Septiembre 21, 2025
Fallece mujer de 49 años por dengue grave

Fallece mujer de 49 años por dengue grave

 Septiembre 21, 2025
49% de los trabajadores en Panamá siguen en la informalidad

49% de los trabajadores en Panamá siguen en la informalidad

 Septiembre 21, 2025
85 personas han muerto por influenza en lo que va del año

85 personas han muerto por influenza en lo que va del año

 Septiembre 20, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela

Muere el abogado y comunicador Alfonso Fraguela