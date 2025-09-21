Fallece mujer de 49 años por dengue grave

Una mujer oriunda de la provincia de Los Santos, de 49 años de edad, falleció la mañana del sábado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré, a consecuencia de un cuadro de dengue grave.

Según trascendió, la paciente fue trasladada el pasado jueves desde el Hospital Regional Anita Moreno de La Villa de Los Santos hacia este nosocomio de la Caja de Seguro Social, debido a complicaciones severas de la enfermedad.

Durante su permanencia en el hospital, la mujer requirió intubación debido a su estado crítico, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró superar el estado en el que se encontraba.

Conocidos de la fallecida manifestaron que, antes de su ingreso en el Anita Moreno, ella acudió en busca de atención médica al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas de Las Tablas.

Las autoridades de salud reiteran a la población la necesidad de reforzar la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti y acudir oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas de alarma.