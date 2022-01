Falta de personal administrativo afecta el Colegio Remón Cantera

El Ministerio de Educación ha dejado desprovisto al Colegio José Antonio Remón Cantera del personal administrativo necesario para sus operaciones en víspera del nuevo año escolar, precisamente cuando se retomarán las clases presenciales.

El director del Colegio José Antonio Remón Cantera, Luis Mosquera, manifestó que son más de 10 trabajadores que no han sido reemplazados, lo que está afectando las operaciones ordinarias del plantel que en este momento atiende el programa de recuperación académica y que se prepara para en marzo volver a recibir a los estudiantes de forma presencial para el nuevo año escolar, después de 2 años de pandemia.

Mosquera señaló que el Meduca ha dejado sin nombramiento posiciones importantes en la parte administrativa de todo plantel educativo, como inspectores, celadores, secretaria de dirección, y personal de contabilidad.

Señaló que no entiende porqué el Meduca los ha dejado en esta situación, ya que parte de estas posiciones administrativas quedaron vacantes por temas de jubilación y otras razones. “Esto significa que existe la partida presupuestaria para reemplazar a estos trabajadores que salieron por temas de jubilación”, explicó Mosquera.

El director del Colegio José Antonio Remón Cantera dijo que ha tratado que las autoridades del Meduca lo atiendan para buscarle una solución al problema, pero hasta ahora no ha recibido respuesta a sus múltiples solicitudes.

Mosquera reiteró que el problema de falta de personal es en la parte administrativa, y no en la académica donde si se cuenta con el personal profesional necesario para atender a los alumnos en el nuevo año escolar.