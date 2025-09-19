Firmas para revocar a alcaldesa de Arraiján ya se recolectan

Este viernes inició oficialmente el proceso de recolección de firmas para la solicitud de revocatoria de mandato de la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba.

El movimiento promotor de la revocatoria tiene un plazo de cuatro meses para recolectar al menos 57,456 firmas, equivalentes al 30% del padrón electoral utilizado en las elecciones generales de 2024.

El Tribunal Electoral, mediante la Resolución N.º 19-DROEA/LP/RM , que autorizó el inicio del proceso. Esta decisión se basa en una petición presentada por el ciudadano Abdiel Enrique González, la cual fue admitida por la Dirección Nacional de Organización Electoral el pasado 11 de agosto.

De lograrse la cantidad mínima de firmas requeridas, el proceso avanzaría a una nueva etapa que podría culminar en la destitución de la actual alcaldesa.