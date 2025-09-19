Nacional - 19/9/25 - 09:19 AM

Firmas para revocar a alcaldesa de Arraiján ya se recolectan

El movimiento promotor de la revocatoria tiene un plazo de cuatro meses para recolectar al menos 57,456 firmas, equivalentes al 30% del padrón electoral utilizado en las elecciones generales de 2024.

 

Por: Redacción / Web -

Este viernes inició oficialmente el proceso de recolección de firmas para la solicitud de revocatoria de mandato de la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba.

El movimiento promotor de la revocatoria tiene un plazo de cuatro meses para recolectar al menos 57,456 firmas, equivalentes al 30% del padrón electoral utilizado en las elecciones generales de 2024.

El Tribunal Electoral, mediante la Resolución N.º 19-DROEA/LP/RM , que autorizó el inicio del proceso. Esta decisión se basa en una petición presentada por el ciudadano Abdiel Enrique González, la cual fue admitida por la Dirección Nacional de Organización Electoral el pasado 11 de agosto.

De lograrse la cantidad mínima de firmas requeridas, el proceso avanzaría a una nueva etapa que podría culminar en la destitución de la actual alcaldesa.

Te puede interesar

Firmas para revocar a alcaldesa de Arraiján ya se recolectan

Firmas para revocar a alcaldesa de Arraiján ya se recolectan

 Septiembre 19, 2025
Una compra por semana: IMA refuerza control digital en agroferias

Una compra por semana: IMA refuerza control digital en agroferias

 Septiembre 19, 2025
‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

‘Bolo’ niega que renuncia del subcontralor se debiera a conflictos

 Septiembre 19, 2025
Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

Diputado Betserai estuvo hasta tres veces en el MOP, según registro

 Septiembre 19, 2025
Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Jubilados esperan que en diciembre se les paguen intereses atrasados

Septiembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?